Carro capota, pega fogo e mata duas pessoas carbonizadas em BR

Tanto os passageiros quanto o motorista eram prestadores de serviços em uma usina sucroalcoolera e estariam indo para o trabalho

Após um acidente na BR-06, Indiara, Goiás, no último domingo, 6, duas pessoas morreram carbonizadas e duas ficaram feridas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro perdeu o controle depois de passar por um quebra-molas, bateu no canteiro central, capotou e pegou fogo.

De acordo com a polícia, os feridos foram atendidos no hospital municipal de Indiara e encaminhados para uma unidade aérea do Corpo de Bombeiro para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol), em Goiânia.

Ainda conforme a PRF, tanto os passageiros quanto o motoristas eram prestadores de serviços em uma usina sucroalcoolera e estariam indo para o trabalho.