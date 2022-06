Carreta tomba lateralmente em Rodovia despejando carga de soja

O CBMDF, atendeu a uma ocorrência envolvendo uma carreta tombada, na BR 020, sentido Plano Piloto, entre a Rodovia e a via marginal

Na noite desta quinta-feira, 23, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), atendeu a uma ocorrência envolvendo uma carreta tombada, na BR 020, sentido Plano Piloto, entre a Rodovia e a via marginal, próximo ao Posto de Combustível Brazuca, região de Sobradinho, Distrito Federal.

Chegando ao local a equipe de Socorro do GBM de Sobradinho encontrou uma Carreta Bitrem do tipo graneleiro, tombada lateralmente, com a carga de grãos de soja, despejada parte no canteiro lateral e o restante na via marginal.

O condutor e único ocupante o Sr. O. A. R. F., de 69 anos, após avaliação de nossos socorristas foi verificado que não se feriu.

A Carreta seguia rumo a BR 040 para a Bunge Alimentos com 47 toneladas de Grãos.

A carreta ficou atravessada obstruindo a via marginal sentido Brasília por completo.

A PRF foi acionada para o local.