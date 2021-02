Carreta fica em chamas na BR-101

PUBLICIDADE

Uma carreta ficou em chamas após tombar na madrugada desta segunda-feira (8). O acidente ocorreu na BR-101, no município de Junqueiro-AL. Ainda não foram divulgadas a quantidade de vítimas no acidente.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo estava tombado no quilômetro 180, na área do acostamento. No entanto, as circunstâncias do acidente não são conhecidas.

A polícia também destacou que há possibilidade de uma pessoa morta, presa às ferragens, porém o óbito ainda não foi confirmado. A vítima estaria carbonizada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma viatura foi deslocada para o local do acidente às 7h30.