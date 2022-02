Carreta de cerveja é saqueada depois de tombar em Contagem, na Grande BH

Pessoas que estavam presentes no momento do acidente saquearam o veículo, que continha cerca de 16 mil fardos de cerveja, da marca Skol

Nesta quarta-feira, 23, ao fazer uma manobra para evitar um acidente, uma carreta que transportava cerveja tombou às margens da BR-040, no bairro São Sebastião, em Contagem, na Granded BH. Pessoas que estavam presentes no momento do acidente saquearam o veículo, que continha cerca de 16 mil fardos de cerveja, da marca Skol.

Conforme o relato do motorista, de 42 anos, para a Polícia Militar, ele foi “fechado” por um carro na rodovia, e precisou fazer uma manobra para evitar a colisão. Ao tentar frear, a carreta não parou devido o peso da carga. O condutor atravessou o veículo nas margens da rodovia, para que o veículo parasse.

Ninguém se feriu no acidente.

Por conta da manobra, a lona lateral da carreta arrebentou e parte da carga caiu na via. De acordo com o motorista, foi a partir daí que as pessoas se aglomeraram ao redor da carreta para saquear o produto.

A carga total era de 26 pallets, cada um com aproximadamente 700 fardos de cerveja. No acidente, 23 pallets foram saqueados ou danificados.

Flagras do saque

Alguns vídeos do acidente circulam nas redes sociais e mostram a população levando os pacotes que caíram no chão. Alguns chegaram a entrar na cabine do veículo para pegar mais fardos.

Os envolvidos no saque já haviam fugido quando a Polícia Militar. Ninguém foi detido.