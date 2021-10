Carregador de celular explode e jovem fica com queimaduras

No momento em que colocou a fonte na tomada, o aparelho explodiu

Na manhã de sábado, um adolescente de 17 anos ficou com queimaduras graves após o carregador do seu celular explodir. O caso aconteceu em Blumenau (SC), em um estabelecimento de lavagem de veículos.

De acordo com um colega de trabalho da vítima, o jovem havia colocado o celular para carregar em cima de uma mesa. No momento em que colocou a fonte na tomada, o aparelho explodiu.

Com a explosão, o colega da vítima pegou o lava-jato e molhou o jovem para apagar as chamas que estavam em seu corpo. Na mesa havia também um produto químico, utilizado para pratear a roda de veículos.

A vítima estava mexendo com o produto antes da explosão. Os bombeiros acreditam que isso pode ter contribuído para que as chamas se espalhassem no corpo do rapaz.

O jovem teve queimaduras de 1º, 2º e 3º grau espalhadas pelo corpo. A explosão também deixou danos materiais, tendo atingido uma mesa, telhas, caibros, prateleiras e uma cadeira de plástico.