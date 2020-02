Carlinhos Maia recebe vaias durante show de forró

PUBLICIDADE 

O youtuber Carlinhos Maia recebeu vaias durante a gravação do DVD de 25 anos da banda Calcinha Preta em Aracaju-SE, na ultima sexta-feira (14). O caso repercutiu em todo o país.

Enquanto passava uma gravação do artista no telão do show, uma multidão começou a vaiar o comediante e um rapaz, que não aparece no vídeo, segundo informações da colunista do Portal UOL, Serenã Dias.

Carlinhos Maia vem sendo perseguido e criticado nas redes sociais e o povo de Sergipe tem alguns motivos especiais para se antipatizar com o influenciador digital, já que em dezembro do ano passado, Carlinhos Maia fez alguns rabiscos numa tela da artista Lau Rocha e foi bastante criticado pelo ato. Carlinhos Maia pediu desculpas “a todos os artistas que se sentiram ofendidos”, mas não se desculpou diretamente com a autora da obra

Na época, a artista Lau Rocha fez esse desabafo à época: “Com tristeza e indignação, recebi a notícia de que uma das minhas obras foi vandalizada e exposta em uma rede social, por pessoa que aparenta ter influência na juventude deste país. Venho de uma família de que possui a expressão do belo como manifestação do caráter e foi um choque ver o descaso da pessoa em questão pelo meu sentimento expressado na obra, que é o patrimônio moral do artista. Não autorizei a vandalização, que feriu minha alma e me expôs de maneira absolutamente constrangedora”.