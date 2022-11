Cardume gigante impressiona no Araguaia; vídeo

Um homem que passava pelo local fez imagens de uma quantidade imensa de peixes acasalando em uma parte rasa do rio

O começo do mês de novembro, marcado pelo início do período da piracema, onde os peixes estão em processo de reprodução, já trouxe imagens impressionantes. No povoado de São José dos Bandeirantes, em Nova Crixás (GO), um cardume gigante chamou a atenção no rio Araguaia.

Um homem que passava pelo local fez imagens de uma quantidade imensa de peixes acasalando em uma parte rasa do rio. A agitação dos peixes na água chega a fazer bastante barulho.

“Vai ser bonito lá longe. Dá uma olhada. É lindo demais, que fartura Araguaia velha, diferenciado”, afirmou o homem enquanto fazia as imagens.

Fuga do predador

O guia de pesca João Severino, conhecido como Lavaginha, vive no distrito de Luiz Alves, em São Miguel do Araguaia, e conhece bem o rio. Ele explicou que os peixes procuram locais mais rasos para acasalar por serem mais seguros. Além disso, o nível do rio está baixo.