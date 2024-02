Cão perde focinho após ser atropelado e não é socorrido em Formosa (GO)

O caso contra o cão ocorreu na segunda-feira (5)

No bairro Parque das Laranjeiras, situado em Formosa (GO), nos arredores do Distrito Federal, um incidente chocante ocorreu quando um motociclista, que não possuía habilitação, colidiu com um cachorro sem raça definida, resultando na amputação do focinho do animal devido à força do impacto.

De acordo com informações da Polícia Civil de Goiás (PCGO), o motociclista estava operando seu veículo em condições de visibilidade reduzida no momento do acidente.

Surpreendentemente, no dia seguinte ao incidente, o motociclista retornou ao local da colisão e deparou-se com o cachorro ferido, sofrendo em agonia. No entanto, ele não ofereceu qualquer tipo de assistência ao animal ferido.

Graças aos esforços da 11ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) em Formosa, o suspeito foi identificado e detido na quinta-feira, 7 de fevereiro. Próximo ao local do acidente, os investigadores encontraram o focinho do animal caído na rua.

O motociclista foi acusado de maus-tratos, um crime passível de pena de até cinco anos de prisão, além de dirigir um veículo automotor sem habilitação, acrescentando-se às suas acusações.