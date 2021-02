Cantor morre com covid-19 dois dias após perder esposa grávida pela mesma doença

A esposa, Tammy Rodrigues, estava no sétimo mês de gestação. O bebê também não resistiu

O cantor André Junio, 34 anos, vocalista da Banda Leave, de Goiânia, morreu vítima da covid-19 nesta sexta-feira (19). Junio, popularmente chamado de Juninho, havia perdido a esposa, Tammy Rodrigues, dois dias antes. Tammy tinha 33 anos, estava grávida de sete meses, e o bebê também não resistiu.

André Junio e Tammy Rodrigues estavam hospitalizados desde o dia 8 deste mês. Os médicos tentaram fazer uma cesariana para salvar a vida de Joaquim, filho do casal, mas não foi possível. O bebê e Tammy morreram na quarta (17).

Pelas redes sociais, a Banda Leave lamentou a perda de Juninho. “Estamos todos sem palavras diante de tal situação”, diz uma das publicações. A banda costumava alegrar casamentos em Goiânia. “Me lembro sempre que, nos casamentos, eu chegava no seu ouvido e dizia: ‘E aí Juninho?’ E você dizia: ‘Deixa comigo que passar vergonha é comigo mesmo’. Sua alegria, seu jeito engraçado de ser e seu alto astral contagiavam absolutamente todas as pessoas a sua volta.”

O sepultamento de Juninho ocorreu às 9h deste sábado (20). Os corpos de Tammy e da criança serão sepultados no estado do Maranhão, a pedido da família.

Custos com funeral

A banda afirma ainda que a família de Juninho precisa de ajuda financeira para arcar com os custos do funeral do cantor. Veja a publicação abaixo: