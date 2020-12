Canguru nocauteia homem na Austrália

PUBLICIDADE

Na última sexta-feira (25), um homem foi nocauteado por um canguru em sua própria casa, Nova Gales do Sul, na Austrália. O caso inusitado foi divulgado pela rede de televisão local 7NEWS. De acordo com relatos de testemunhas, o animal estava fazendo buracos no jardim de Mitchell Robinson.

O homem tentou espantar o canguru do local, por causa de seus filhos pequenos. Porém, animal atacou Mitchell com um soco e um chute, que foi para o chão.

“O canguru estava olhando para ele (Robinson), que pegou algo para tentar afugentá-lo. Assim que fez isso, o canguru foi atrás dele. Era muito forte. Um grande canguru macho com um peito forte”, declarou Tina Grace Growe, amiga da família.

Segundo especialistas, Mitchell teve sorte de não ter se ferido gravemente. “Eles (cangurus) têm enormes garras nas patas dianteiras que usam para se fixar, e as patas traseiras têm força para chutar. Então, estão coberto de armas”, comentou Chad Staples, funcionário do parque selvagem de Featherdale

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assim que nocauteou o homem, o canguru fugiu, mas viralizou na internet.