Candidato a vereador é morto durante live em Minas Gerais

O candidato a vereador Cássio Remis (PSDB) morreu, nesta quinta-feira (24) após ser atacado durante uma transmissão ao vivo na cidade de Patrocínio (MG). De acordo com a polícia, o responsável pelo crime é Jorge Marra, irmão do atual prefeito da cidade. As informações são do G1.

O caso

Segundo informações, Cássio Remis estava no centro da cidade e fazia um protesto durante uma live. Foi então, que a vítima teve a posse do celular tomada por Jorge Marra. Ao tentar recuperar o aparelho, o candidato a vereador foi atingido com um tiro pelo suspeito que fugiu do local. As informações são do G1.

Comunicado da prefeitura

Às 17h30, o prefeito da cidade, Deiró Moreira Marra veio a público e destacou não ter qualquer relação com discussão entre o irmão e Cássio Remis. Além disso, ele rechaçou as afirmações feitas pela vítima durante a transmissão ao vivo e alegou Jorge Marra será exonerado do cargo de secretário que ocupa na Prefeitura.