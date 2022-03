Caminhoneiro sai quase ileso e liga para os bombeiros após acidente que destruiu a cabine do veículo

Testemunhas afirmaram que o motorista esperou até que o caminhão fosse recolhido por um guincho para chamar socorro

Depois de sofrer um acidente na tarde desta quinta-feira, 10, um caminhoneiro saiu quase ileso. O caso aconteceu em Nerópolis (GO). Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem sofreu somente ferimentos leves e o próprio ligou para solicitar o resgate.

Ainda segundo a corporação, o homem, cujo nome não foi encaminhado para o Hospital Sagrado Coração de Jesus com uma leve contusão.

Conforme o caminhoneiro relatou aos militares, ele tentou fazer uma ultrapassagem e acertou em um outro caminhão. O cabo dos bombeiros, João Batista Neves, explicou que a batida atingiu somente o lado do passageiro e com força do impacto destruiu a cabine do veículo.

“Realmente as imagens são impactantes. Levamos ele para uma unidade de saúde para ter certeza que realmente estava tudo bem e, quando chegamos ao local, ele já estava até caminhando”, informou.

Testemunhas afirmaram que o motorista esperou até que o caminhão fosse recolhido por um guincho para chamar socorro. A pista foi parcialmente interditada pela PRE, mas foi liberada no mesmo dia.