Caminhoneiro grava vídeo enquanto caminhão é atingido por tornado

PUBLICIDADE

Um caminhoneiro filmou o momento em que o seu veículo foi atingido por um tornado, na tarde de sexta-feira (14). Nos último instantes do registro é possível ouvir o motorista rezar, após o caminhão tombar. O caso ocorreu em em Tangará, no Meio-Oeste de Santa Catarina. A MetSul Meteorologia considerou o vídeo como um dos mais impressionantes e impactantes de tornados já gravados no Brasil.

“É um registro extremamente raro, porque foi feito de dentro de um tornado por uma pessoa que sobreviveu. O vento já tinha força destrutiva antes mesmo da chegada do tornado, mas no momento em que o redemoinho arrasador de vento chega, a força do vento é arrasadora”, destacou a MetSul em seu site.

O caminhão estava estacionado em um posto de combustível no momento em que foi atingido pelo tornado. Em certo momento, o caminhão tomba com a força do vento, quando as imagens ficam completamente escuras enquanto o profissional reza.

Os especialistas da MetSul classificaram os tornados que atingiram Santa Catarina na última semana como F1 a F2, na escala de Fujita. Em alguns locais, o vento pode ter ficado perto ou mesmo atingido ou superado os 200 km/h. A escala de Fujita vai de F0 (tornados menos destrutivos) a F5 (arrasador).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE