Caminhão que transportava líquido inflamável pega fogo

As chamas não chegaram ao tanque do veículo onde estava o material inflamável

Beatriz Souza

Um caminhão que transportava óleo inflamável pegou fogo na tarde de quinta-feira (13), na BR-153m em Goiânia. As chamas não chegaram ao tanque do veículo onde estava o material inflamável.

As chamas destruíram a cabine do caminhão, segundo o Corpo de Bombeiros, não se sabe a causa do incêndio.



Na altura da ponte que passa para o rio Meia Ponte, o trânsito ficou congestionado no sentido Anápolis. Meia pista foi liberada no início da noite, até o momento que o veículo foi retirado por um guincho.