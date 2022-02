Caminhão do Exército cai em ribanceira e deixa um militar morto e outro ferido em MS

O veículo, que transportava alimentos para serem distribuídos nos quartéis da região, caiu em uma ribanceira da Serra de Maracujá

Um grave acidente na BR-060, a 184 quilômetros de Campo Grande, envolvendo um caminhão deixou um militar morto e outro ferido. O subtenente do Exercito Brasileiro de 44 anos, Antônio Quelis Pires, não resistiu ao acidente. Segundo o boletim de ocorrência, o veículo, que transportava alimentos para serem distribuídos nos quartéis da região, caiu em uma ribanceira da Serra de Maracujá.

De acordo com as apurações, dois militares ocupavam o veículo, que ficou totalmente destruído. O motorista perdeu o controle da direção depois que o caminhão perdeu os freios. O condutor ainda tentou desviar para não bater, mas o veículo desgovernado caiu na ribanceira.

Conforme o Comando Militar do Oeste (CMO), também estava no veículo, além do subtenente, um cabo do Exército que ficou ferido em estado gravíssimo.

Antes mesmo de ser encaminhado para Campo Grande, o subtenente não resistiu aos ferimentos e morreu em um avião da força área, que foi acionado para as vítimas.

Antônio tinha mais de vinte anos de serviço militar.

Por conta da gravidade do acidente, a outra vítima foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande.

Segundo o boletim médico, o cabo deu entrada no hospital com uma lesão na perna direita e politrauma. Ele segue em atendimento de urgência e aguarda avaliação médica sobre os procedimentos que serão adotados.