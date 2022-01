Caminhão com carga cai em depósito, em Salvador

O motorista seguia sentido Água de Meninos não conseguiu frear e perdeu o controle da direção

Na manhã desta sexta-feira (14), um caminhão carregado com uma carga de frutos do mar caiu em um depósito, em um nível inferior da pista, na Ladeira da Água Brusca, no bairro do Comércio, em Salvador.

O motorista seguia sentido Água de Meninos não conseguiu frear e perdeu o controle da direção. O veículo desceu a ladeira desgovernado e atravessou a pista. Antes de cair no depósito, o caminhão derrubou um muro de contenção.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por pessoas que passavam pelo local, e prestou os primeiros socorros ao motorista, que não ficou ferido.

O depósito onde o caminhão caiu estava vazio no momento do acidente.

A carga com aproximadamente oito toneladas de frutos do mar foi retirada do local, o produto seria entregue no Mercado do Peixe, comércio próximo ao local do acidente.

Um homem que trabalha na região disse que ficou surpreso com as imagens do acidente. Ele comentou que o motorista agiu de maneira correta e conseguiu evitar uma tragédia.

“Ele teve atitude de jogar para cá [para a esquerda na via]. Porque se ele descesse direto, iria ser fatal. Iria pegar muita gente lá embaixo”, disse.

Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) foram enviados ao local, mas o trânsito segue sem maiores transtornos. Técnicos do órgão informaram que será necessário um guindaste de grande porte para remover o veículo. O caminhão deve ser retirado do local na noite desta sexta para evitar problemas no trânsito durante o dia na região.