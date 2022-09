Câmeras flagram momento em que moto de ladrões cai em vala em posto de SP

Funcionários do posto informaram à PM que os assaltantes conseguiram tirar a moto da vala técnica e fugiram

Maurício Businari

São Paulo, SP

Câmeras de segurança de um posto de combustíveis da cidade de Alambari (SP) flagraram o momento em que dois ladrões caíram em uma vala técnica, usada para a troca de óleo de veículos, enquanto fugiam em uma moto após assaltarem o estabelecimento. A dupla chegou a deixar a cidade, mas, após cair novamente, foram presos em Itapetininga (SP).

Segundo informações da Polícia Militar, na segunda-feira (26), os suspeitos chegaram ao posto montados na motocicleta e pararam em frente a uma bomba, pedindo para o frentista encher o tanque. Um dos homens, que estava na garupa, desceu, caminhou até o caixa do estabelecimento e, armado, anunciou o assalto, rendeu um funcionário e coletou o dinheiro.

Nas imagens do circuito de segurança é possível observar o homem entrando no local onde fica o dinheiro do posto, mostrando a arma para um empregado e puxando uma gaveta, que está vazia. Rendido, o funcionário mostra a gaveta onde está o dinheiro.

Instantes depois, os dois assaltantes tentam fugir do posto e acabam caindo na vala usada pelos funcionários do posto para troca de óleo dos veículos. Mesmo com o impacto da queda, o homem que está na garupa não larga a arma.

