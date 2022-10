Câmeras de seguranca flagram crianças armadas correndo em meio a grupo

Moradores relataram que houve um tiroteio na região. Nesta quarta-feira (19), o policiamento está reforçado no local

A polícia registrou, em ocorrência, que pelo menos quatro pessoas aparentam ser menores de idades em um grupo armado flagrado por câmeras de segurança em Salvador. As imagens foram registradas no bairro Mussurunga, na noite de terça-feira (18).

As imagens circulam nas redes sociais e mostram um grupo de oito rapazes correndo, todos com armas nas mãos. Na gravação é possível identificar que são jovens, um deles aparenta ter cerca de 10 anos. Em outro vídeo é possível ver a presença de policiais no bairro.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que houve um tiroteio na região conhecida como Vila Verde, que fica a cerca de 1,2 km de onde houve o flagrante do grupo armado, no setor I de Mussurunga II. A PM disse que esteve no local, fez buscas, mas não encontrou os suspeitos.