Câmeras de segurança flagra cadela sendo abandonada em SP

Após o abandono, a cadela foi resgatada por um vereador da cidade

Uma cadela abandonada em uma sacola próxima a uma lixeira em Praia Grande, litoral de São Paulo, foi resgatada e encaminhada ao Instituto Viva Bicho, localizado em Santos, também no litoral paulista, para receber os cuidados necessários.

O animal desamparado foi encontrado por uma residente do bairro Parque das Américas, que imediatamente tomou medidas para auxiliá-lo. No último sábado (5), a cadela foi acolhida em sua residência. A cadela foi filmada e o relato do ocorrido foi compartilhado em uma página nas redes sociais.

Assim que o relato chegou até o vereador Carlos Eduardo Barbosa, presidente da Comissão de Proteção e Bem-estar da Vida Animal da cidade, ele prontamente agiu para assegurar a segurança da cadela. Após saber da situação de Moana, como ficou conhecida, o vereador tomou a iniciativa de resgatá-la.

Moana foi encaminhada ao Instituto Viva Bicho pelas mãos do vereador. A diretora da instituição, Leila Abreu, relata que o animal está passando por um momento de medo e vulnerabilidade, sendo ainda acometido por sarnas nas orelhas.