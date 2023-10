Câmera de segurança flagra momento que cadela é abandonada em SP

O motorista será responsabilizado pelo crime de abandono de animal

Um pequeno cachorro foi abandonado na rua, no Centro de Bertioga, no litoral de São Paulo. As imagens mostram o animal descendo de um carro que logo arranca, deixando-o para trás. Felizmente, uma equipe da prefeitura foi rápida em sua ação e resgatou a cachorrinha.

Após a cadela ser deixada na rua, a pessoa dentro do carro fecha a porta. O animal fica ao redor do veículo, e então a porta se abre novamente para que uma caixa de papelão seja jogada no chão. Logo em seguida, o carro parte do local, abandonando o cachorro indefeso.

Graças ao trabalho das equipes da Secretaria de Segurança e Mobilidade da administração municipal de Bertioga, o motorista responsável pelo abandono e a cadela foram identificados pelas imagens da câmera. Com base nessas evidências, a equipe de resgate conseguiu salvar o animal.

A cachorrinha foi levada ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Bertioga. Quanto ao motorista, ele será responsabilizado pelo crime de abandono de animal, conforme previsto na Lei Federal nº 9.605/98.