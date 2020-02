Camaro de brinquedo da Hot Wheels vale mais de R$ 400 mil

PUBLICIDADE 

Uma miniatura do Chevrolet Camaro feita pela Hot Wheels em 1968 foi avaliada em US$ 100 mil (mais de R$ 400 mil, na conversão direta). O carrinho é um protótipo e foi encontrado pelo colecionador norte-americano Joel Magee.

Para comparação, um Camaro “de verdade” tem preço sugerido no Brasil de R$ 338.990. Ou seja, com o valor do carrinho da Hot Wheels dá para comprar o cupê, pagar o IPVA e ainda sobram uns R$ 50 mil.

Magee diz que não acreditou quando confirmou o valor do seu achado. “Coleciono brinquedos há muito tempo e esse Camaro é o ‘Santo Graal’ das miniaturas. É tão raro que é o único exemplar conhecido”, afirma o colecionador.

Os primeiros Camaro feitos pela Hot Wheels foram vendidos por US$ 0,59 (aproximadamente R$ 19 em valores atuais). O carinho encontrado por Magee vale tanto porque se trada de um protótipo, que nunca deveria ter sido comercializado.

O modelo do colecionador foi primeiro carrinho da Mattel pintado com um esmalte branco específico feito em Hong Kong. Isso permitia verificar se o modelo tinha imperfeições, que deveriam ser corrigidas antes do início da produção em série.

O cupê da Chevrolet é um dos 16 modelos originais da Mattel feitos em 1968. O Camaro é considerado como um dos três modelos mais cobiçados da Redline Hot Wheels. Essa linha de miniaturas foi feita entre 1968 e 1977.

Camaro não é o Hot Wheels mais valioso

Apesar de ter sido avaliado em mais de R$ 400 mil, o protótipo do Camaro não é o Hot Wheels mais valioso. Esse título pertence a uma versão de aniversário feita em 2008 para celebrar os 40 anos da marca de carrinhos. As informações são jornal O Estado de S. Paulo.