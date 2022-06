Calçada de cemitério se torna ‘moradia’ para pelo menos 20 pessoas em situação de rua em Cuiabá

Nessa quinta-feira, 2, uma ação levou cobertores e alimentos a moradores de rua, doados pela Prefeitura de Cuiabá

Nessa quinta-feira, 2, uma ação levou cobertores e alimentos a moradores de rua, doados pela Prefeitura de Cuiabá. A medida, conforme a Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, é, no entanto, apenas paliativa.

Pelo menos 20 pessoas em situação de rua estão morando na calçada do Cemitério da Piedade, no Centro de Cuiabá. Colchões, caixas com roupas, cobertores e até fogões improvisados para fazer comida se tornaram parte do cenário.

Das pessoas no local, cinco aceitaram ir para unidades de acolhimento para adultos do município. Eles já seriam conhecidos das equipes por sempre migrarem das ruas às unidades e das unidades às ruas.

Segundo a secretaria, isso acontece porque nas unidades existem regras que precisam ser cumpridas. Além de proibições quanto ao uso de bebidas alcoólicas, é necessário chegar dentro do horário comercial e ter um emprego.

A Prefeitura de Cuiabá oferece o acolhimento, porém muitos recusam a ajuda oferecida, e esses recebem refeições, cestas básicas e cobertores no frio.

Onde pedir ajuda

Pessoas em situação de rua podem procurar o Centro Pop para higiene pessoal; guarda de pertences; lavanderia; atendimento psicossocial; regularização de documentos pessoais; acesso às vagas de acolhimento institucional; e o encaminhamento para outras políticas públicas, quando necessário.

O horário de funcionamento é das 8h às 20h, de segunda a sexta, no sistema porta aberta para o atendimento. O Centro Pop está situado na Rua Comandante Costa, nº 397, bairro Centro Norte. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (65) 99238-7552.