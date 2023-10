Café Bico de Ouro: Uma Viagem Sensorial Através dos Aromas

O Café Bico de Ouro oferece aos amantes de café uma experiência única e sensorial através de suas duas variedades: o café robusta e o café arábica do cerrado. Com características únicas e sabores distintos, cada um desses cafés é produzido com cuidado e dedicação pelos produtores do Café Bico de Ouro.

Cada xícara de café é uma verdadeira viagem sensorial, explorando os aromas e sabores únicos do cerrado brasileiro. Experimente e apaixone-se por essas deliciosas variedades de café.

Café Robusta: A Força e Intensidade do Cerrado

O café robusta produzido pelo Café Bico de Ouro é uma verdadeira representação da força e intensidade da região do cerrado. Com um sabor forte e aroma intenso, essa variedade de café é perfeita para a produção de blends e cafés solúveis. Um fator essencial para garantir a alta qualidade do café robusta do Café Bico de Ouro é o manejo sustentável, demonstrando o compromisso da marca não apenas para com a produção, mas também para com a preservação do meio ambiente. O café robusta é uma escolha assertiva para quem procura um café encorpado e marcante, capaz de proporcionar uma experiência sensorial única.

Café Arábica do Cerrado: A Elegância e Delicadeza da Região

O Café Arábica do Cerrado é conhecido por sua elegância e delicadeza. Cultivado em uma região privilegiada do Brasil, o Cerrado, esse café possui características únicas de sabor e aroma.

Ao provar o Café Arábica do Cerrado, é possível sentir a suavidade do seu sabor e o aroma floral que remete às paisagens da região, resultado do clima e altitude ideais para o cultivo desse tipo de café.

A seleção cuidadosa dos grãos e a dedicação dos produtores do Café Bico de Ouro garantem a sua qualidade e a delicadeza desse café, motivos pelos quais já foi premiado e reconhecido internacionalmente.

Café Ouro: A Combinação Perfeita

O Café Ouro é a representação máxima da qualidade e do sabor do Café Bico de Ouro. Combinando as duas variedades de café produzidas pela marca – o robusta e o arábica do Cerrado – em um único blend, o Café Ouro oferece uma experiência única e harmoniosa de sabores e aromas. O resultado é um café equilibrado e versátil, podendo ser apreciado puro ou em diferentes métodos de preparo.

A marca Café Bico de Ouro tem grandes planos para os próximos anos. Com quase 60 anos de tradição, a empresa produz atualmente cem toneladas de café por mês. O objetivo da marca é dobrar sua produção nos próximos dois anos, atingindo uma impressionante marca de quase 3 milhões de quilos de café por ano. E, claro, sem nunca esquecer o compromisso de manter a qualidade e sustentabilidade em sua produção.

O Café Bico de Ouro acredita que o futuro é promissor e está determinado a continuar encantando os paladares com seus cafés únicos e de alta qualidade. A cada xícara se pode esperar uma verdadeira viagem sensorial através dos aromas do robusta e do arábica dos Cerrados ou dos dois aromas combinados na perfeição.

Nada como começar o dia com uma xícara de café excelente.