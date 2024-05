Cadela é morta após ciclista lançar pedra contra animal em GO

Câmeras de vigilância capturaram um ciclista lançando uma pedra em uma cadela em uma rua de Santa Bárbara de Goiás, região oeste do estado.

O incidente, que ganhou destaque nas mídias sociais no domingo (5), está sob investigação do delegado Rafael Borges de Macêdo, da Delegacia Distrital de Polícia (DDP) de Trindade.

As filmagens de segurança mostram a cadela caminhando pela calçada da rua, tentando fugir do ciclista que a está perseguindo. Em determinado momento, o homem lança uma pedra no animal, que é atingido e cai.

O vídeo, amplamente compartilhado nas redes sociais, chamou a atenção do deputado federal Eduardo Prado (PV), presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, que solicitou uma investigação por parte da Polícia Civil (PC).

Conforme relatado pelo deputado federal, a cadela, chamada Mel e com 3 anos de idade, foi encaminhada para um hospital veterinário, contudo, sofreu um traumatismo craniano fatal.