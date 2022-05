Cadela da PMDF identifica óleo de maconha na Rodoviária Interestadual de Brasília

De acordo com a PMDF já é a segunda vez que esse tipo de droga é localizada pela cadela no Distrito Federal

Por Tereza Neuberger

Na manhã desta terça-feira (24) a Polícia Militar do Distrito Federal por meio do Batalhão de Policiamento de Cães apreendeu três seringas de maconha, na Rodoviária Interestadual de Brasília. A droga estava em posse de um passageiro que havia saído de São Paulo e desembarcado no DF.

Conforme informações da PMDF, durante treinamento no local, a Cadela K9 Ipa indicou a droga na bolsa do passageiro após o desembarque de um ônibus oriundo da cidade de São Paulo. Ao verificarem a mala, os militares confirmaram a presença de três seringas com óleo de maconha.

No Distrito Federal, já é a segunda vez que esse tipo de droga é apreendido, com o auxílio da cadela K9, de acordo com a PMDF. O passageiro e a droga foram encaminhados a 1° Delegacia de Polícia onde foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência pelo crime de Uso e Porte de Substância Entorpecente.

A droga que é derivada da Cannabis, transportada em seringas, é utilizada para pingar em bebidas ou até mesmo na língua dos usuários, que dizem causar o mesmo efeito que fumar a maconha em seu modo usual, de acordo com a apuração da PMDF.