Cadela abandonada sofre parada cardíaca em SP

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado para identificar e punir os responsáveis pelo abandono do animal

Um caso de abandono animal voltou a chamar atenção. Uma cadela foi abandonada em uma rua do bairro Caieiras, em Praia Grande, litoral de São Paulo, e sofreu uma parada cardíaca. De acordo com o g1, ela está internada com suspeita de parvovirose canina, uma doença contagiosa que afeta as células do intestino e provoca quadros severos de vômitos e diarreia.

Imagens de câmera de monitoramento flagraram o momento em que um homem desceu de um carro pelo banco de passageiro, abriu a porta traseira e deixou a cadela fugir no meio da via.

Horas depois de ter sido abandonada, o vereador Cadu Barbosa (PTB), que é um protetor de animais, a resgatou e a deixou em seu gabinete. Porém, no dia seguinte percebeu que ao fazer as necessidades fisiológicas, acabou evacuando sangue. A cadela foi prontamente levada ao veterinário, e foi lá que sofreu a parada cardíaca.

De acordo com Cadu, o animal foi internado e está em situação delicada. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado para identificar e punir os responsáveis pelo abandono.