Cadáver é encontrado na sede da Prefeitura do Rio

PUBLICIDADE

Nesta terça-feira (9), um corpo foi encontrado no prédio anexo do Centro Administrativo São Sebastião. De acordo com a colunista Bernice Seara o local é a principal sede da prefeitura do Rio.

Segundo informações das autoridades, inicialmente as investigações apontaram para um caso de suicídio, porque a cena do crime contava com uma forca.

Porém, a quantidade de sangue no local e as lesões no cadáver dão a entender sobre um assassinato.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DH) foi acionada