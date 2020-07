Cachorro surpreende conselheiro durante sessão on-line do Tribunal de Contas de SP

PUBLICIDADE

Bravo, um cachorro da raça dogue alemão, apareceu de surpresa durante uma sessão remota do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), nessa terça-feira (14). O dono do cachorro, o conselheiro Antonio Roque Citadini, levou uma lambida no terno enquanto apresentava o voto.

Antonio Roque procurava rever trechos do texto que apresentara, quando Bravo se aproximou. “Esse é o meu cachorro. Justamente agora que ele me aparece. Conselheira, desculpe”, disse Roque.

O momento foi gravado e gerou risadas dos outros participantes. “Esse daqui é um processo que no futuro vai para o arquivo, né?”, perguntou o conselheiro após o cachorro se afastar.

“Eu não sei se meu cachorro aprontou alguma coisa aqui porque ele deu uma babada no meu terno”, brincou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Antonio Roque ainda tentou tirar o animal do sofá, no entanto, Bravo preferiu permanecer no local. “Eu queria levá-lo para o quarto dele, mas ele não quis ir, aí eu deixei. Só que eu não percebi e, quando dei conta, ele estava me cheirando. É um cachorro muito carinhoso”, disse o conselheiro ao portal G1.