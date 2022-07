Cachorro ‘se rende’ durante operação policial, em SP

Segundo a Polícia Civil o cão fazia a segurança da chácara onde aconteceu a apreensão do entorpecente

Três suspeitos foram detidos com um carregamento de mais de 1 tonelada de maconha, ao deitarem no chão para policiais efetuarem a prisão, o cachorro acompanhou o trio. O caso ocorreu nessa quinta-feira (28), na Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) em Hortolândia (SP).

A droga, saiu de Campo Grande (MS) com destino ao interior de São Paulo, estava separada em exatos 1176 tijolos. A Operação Fronteira busca interceptar carregamentos de drogas que chegam de outros países e passam pelo região Centro-Oeste antes da venda em Campinas e cidas próximas.

O cachorro que se rendeu junto com os acusados ficou na casa com a dona da chácara, já que os policiais alegam que ela não tem envolvimento com o tráfico de drogas. A Polícia Civil, porém, vai retornar ao local nesta sexta-feira (29) para verificar a condição do animal e outros dois cães.