Cachorro salva a vida de tutora durante incêndio

Uma moradora de Wilmington, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, afirmou ter sido salva por seu cachorro durante um incêndio que atingiu sua casa. Lacresha Slappy recebeu o animal, batizado de King, pouco tempo depois de perder o filho, no início do ano passado.

Na segunda-feira (25), King acordou sua tutora ao perceber o início de um incêndio. Em seguida, ele a guiou para fora da residência em segurança.

“Fui acordada pelo meu cachorro, puxando meu cabelo e me arranhando, e isso não é normal no comportamento dele”, contou a mulher à emissora NBC.

Nesse momento, as chamas já se espalhavam rapidamente.

“Eu me senti como se estivesse presa, e meu cachorro me levou em direção à porta”, explicou, ao lembrar que ficou desorientada com o incêndio.

Devido ao incêndio, Lacresha vai passar um tempo morando com a irmã, Shauntee Middleton. O cãozinho também vai ficar hospedado na nova casa. Shauntee lembra que King foi um presente que a irmã recebeu em 18 de fevereiro do ano passado. Na época, Lacresha havia acabado de perder o filho.

As causas do incêndio ainda não foram determinadas. O local está sendo investigado e passa por reparos.