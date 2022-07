Cachorro fica ao lado de caixão do dono durante velório

Quando o carro da funerária passou pela rua com o caixão de Anderson, o cachorro foi atrás, tentando subir e acompanhar todo o trajeto

No velório de Anderson Simões Campos, de 53 anos, na Serra, na Grande Vitória, na madrugada de segunda-feira (25), o cachorrinho do homem, Fred, entrou na capela onde a cerimônia era realizada e ficou o tempo todo deitado ao lado do caixão.

O local em que o velório ocorreu, fica na frente da casa onde Anderson morava, na região de Jacaraípe. Segundo a filha de Anderson, Ariely Campos, a entrada do animal não era permitida, após muita insistência o cachorrinho conseguiu entrar.

A relação entre o cão e o dono começou há cinco anos, agora sem o tutor, o animal vai ficar sob cuidados da tia e continuar morando na mesma casa.