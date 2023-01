Cachorro evita que criança seja vítima de abuso sexual

A criança brincava no portão de casa, até que um homem para o carro e obriga a menina a entrar no veículo

Uma criança de 10 anos estava sendo vítima de abuso sexual, quando Madruguinha, um valente cãozinho, sentiu o perigo pelo qual sua dona passava e latiu, fazendo com que o criminoso mudasse de ideia e deixasse cão e dona para trás.

A criança brincava no portão de casa, até que um homem para o carro e obriga a menina a entrar no veículo, o cão fugiu por baixo do portão e também entrou escondido no carro.

O suspeito andou algumas ruas e parou o veículo em um local mais deserto, no momento que iria cometer o abuso, o herói Madruguinha apareceu latindo e espantando o criminoso. O homem deu a ordem para que a menina e o cão se retirasse do veículo por conta do barulho feito pelo animal.