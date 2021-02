Cachorro é resgatado após ficar entalado em grade

PUBLICIDADE

O Corpo de Bombeiros resgatou um cachorro que ficou preso na grade do portão de uma casa, nesse domingo (14). O caso ocorreu em Poços de Caldas, no Sul de Minas.

Segundo a corporação, os vizinhos tentaram retirar o cachorro do local, mas não obtiveram sucesso e acionaram os bombeiros. Com equipamentos apropriados, os bombeiros dobraram o metal da grade, o que possibilitou a saída do animal.

A equipe foi informada que o cachorro tem o costume de passar pela estrutura, mas, como cresceu, não consegue mais passar pelo espaço entre as grades. Ele foi resgatado sem ferimentos e colocado novamente dentro do imóvel.