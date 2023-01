Cachorro caramelo é abandonado com focinho amarrado com câmara de bicicleta

O cão recebeu os primeiros cuidados e foi levado para a casa de um deputado estadual

Um cachorro vira-lata caramelo foi resgatado após ser abandonado com o focinho amarrado por uma câmara de borracha nesta segunda-feira (16) no bairro Pintolândia, zona Oeste de Boa Vista. O cão recebeu os primeiros cuidados e foi levado para a casa de um deputado estadual.

O cachorro foi abandonado na rua Cezar Nogueira Júnior por um homem de bicicleta, relataram moradores à Polícia Militar.

Os moradores relataram que o cachorro estava dentro de um saco de fibra quando quando foi jogado pelo homem, logo pela manhã. Ele não foi encontrado.

No local, os policiais militares, retiraram a câmara do focinho do cachorro. A PM acionou o Centro de Zooneses, mas foram informados que o abrigo estava lotado.

Com isso, os moradores chamaram o deputado estadual para dar ao cachorro os primeiros socorros e levá-lo para casa.

O deputado foi até o local e se responsabilizou pelo animal. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial para investigação.