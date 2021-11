Cachorro acompanha velório e deita em túmulo do dono

O cachorro acompanhou todo o trabalho dos coveiros e ficou ao lado do corpo o tempo todo. Após o enterro, familiares levaram o cão para casa

No último sábado, um cachorro acompanhou o velório e o sepultamento do seu dono, em Rio Negrinho (SC). De acordo com O Globo, após o enterro, o cão se deitou no túmulo junto com as flores deixadas pela família.

O dono do animal foi identificado como Lauro, de 61 anos. A causa da morte não foi divulgada. De acordo com relatos, o cachorro seguiu o cortejo em direção ao cemitério Jardim Parque da Colina.

O cachorro acompanhou todo o trabalho dos coveiros e ficou ao lado do corpo o tempo todo. Após o enterro, familiares levaram o cão para casa.

A foto do cachorro deitado com as flores rodou a internet e comoveu os internautas.

“Incrível. Isso parece o filme para sempre ao seu lado.”; “Esse é um dos amores mais verdadeiros que existem”, disse outro.

Além de ter aproveitado todo o tempo que restava para ficar ao lado do dono, a funerária São Gabriel informou que o animal aparece sempre nas proximidades do cemitério.