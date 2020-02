Cabo da PM é detido por atirar em sogro e agredir a esposa

PUBLICIDADE 

Um cabo da Polícia Militar, identificado como Leandro, atirou no sogro e agrediu a esposa. O crime ocorreu na noite desse domingo (16), no município de Iguatemi-MS.

Segundo algumas testemunhas, o suspeito estava alcoolizado e iniciou uma discussão com a esposa. Durante o ocorrido, ele teria agredido a mulher e atirado no sogro, que veio a óbito. O suspeito foi preso.

Segundo a polícia, o homem foi levado para depor após o ocorrido. As duas filhas do casal foram encaminhadas para a área urbana próxima. O cabo alegou não lembrar do que aconteceu e preferiu permanecer em silêncio.