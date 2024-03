Cabeça de jovem de 18 anos é encontrado dentro de uma mochila em MT

Foi localizado um bilhete vinculado a uma associação criminosa dentro da mochila

Na segunda-feira (4), em Mirassol D’Oeste, localizado a 329 km de Cuiabá, uma cabeça humana foi encontrada dentro de uma mochila nas proximidades de um lava jato no Bairro Pôr do Sol. A Polícia Civil informou que o membro pertence a Ludinei Kennedy Paixão Andrade, de 18 anos, que estava desaparecido desde sábado (2).

Os investigadores revelaram que, junto com a cabeça do jovem, foi localizado um bilhete vinculado a uma associação criminosa dentro da mochila. As autoridades continuam em busca de Jakson Francisco de Souza, de 19 anos, outro jovem desaparecido desde o último sábado.

Os acontecimentos tiveram início na tarde de sábado (2), quando a Polícia Civil registrou o desaparecimento dos dois jovens, ambos com idades de 18 e 19 anos, em Mirassol D’Oeste.

Conforme informações policiais, as vítimas foram convocadas para comparecer à residência de uma mulher, mas ao chegar lá, foram surpreendidas por indivíduos encapuzados que invadiram o local. Os suspeitos, então, sequestraram os jovens e os obrigaram a entrar em um veículo. Posteriormente, foram encontradas as bicicletas e a moto pertencentes a cada uma das vítimas no local do ocorrido.