Burro e égua caem dentro de covas em cemitério

De acordo com os socorristas, a égua não resistiu aos ferimentos e o burro foi retirado com vida. A cova tinha em média três metros de profundidade e o resgate durou 3h

Na manhã de terça-feira (26), uma égua e um burro foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros após caírem em duas covas de um cemitério, em Uruaçu (GO).

O zelador do cemitério viu os animais caindo na cova e acionou o Corpo de Bombeiros. “O zelador contou que eles entraram quando viram o portão aberto. As lajes das covas são de mármore, eles pisaram e elas cederam. A égua chegou a ser retirada com vida, mas estava debilitada e veio a óbito”, contou o sargento Marcelo Pereira Arruda.

O sargento informou ainda que o burro foi retirado da cova e deixado com o zelador do cemitério. O responsável pelo animal não havia sido localizado.

Durante o resgate, os bombeiros usaram um tripé e técnicas de salvamento com o uso de força. Os socorristas disseram que a viatura não conseguiu entrar no cemitério porque o portão do local era pequeno.