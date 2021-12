Brincadeira acaba em morte de criança atropelada por um trem

O menino de oito anos brincava num campo de futebol perto da linha férrea quando foi apanhar a bola que caiu perto da linha

O acidente ocorreu por volta das 18h desse domingo na Vila Esperança em Cubatão (SP). O garoto de apenas oitos anos brincava em um campinho de futebol próximo aos trilhos do trem quando se desequilibrou e acabou esmagado por uma das composições.

Segundo a Polícia Civil, o trem estava parado quando a bola caiu próximo dele. No momento em que a criança se aproximou para apanhá-la, as composições passou a andar.

O garoto perdeu o equilíbrio e acabou indo para baixo do veículo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda tentou fazer o socorro, se dirigindo par ao local, mas já não havia mais o que fazer.

Em nota, a Rumo, que é a empresa dona do trem, informou: “Conforme as leis do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) a linha férrea é sempre preferencial, por isso, a Companhia reforça que a travessia pela ferrovia deve ser feita com atenção redobrada à sinalização visual e sonora, e apenas nas passagens em nível oficiais. A empresa também orienta para que a população sempre mantenha distância segura dos trens, parados ou em movimento”.