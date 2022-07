Briga de trânsito termina com homem esfaqueado em Codó

Nessa quarta-feira, 06, uma briga de trânsito terminou com um homem esfaqueado na cidade de Codó, a 290 km de São Luís

Nessa quarta-feira, 06, uma briga de trânsito terminou com um homem esfaqueado na cidade de Codó, a 290 km de São Luís. Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu na Avenida Cristóvão Colombo, em Codó, após uma batida entre duas motocicletas.

Após a colisão, uma discussão se deu início e um dos motociclistas esfaqueou o condutor do outro veículo envolvido no acidente.

O homem fugiu do local do crime e a vítima foi socorrida por populares que passavam pelo local. A vítima foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos na região da perna e da costela.

Após os primeiros socorros, o motociclista foi encaminhado o Hospital Geral Municipal de Codó e se encontra fora de perigo.