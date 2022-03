Brasileiro é preso na Tailândia por tráfico de cocaína diluída em produtos de beleza

As investigações começaram ainda no Brasil, quando policiais tentavam identificar um homem que estaria conectado ao tráfico internacional

Nesta quinta-feira, 10, em Bangkok, Tailândia, um brasileiro de 33 anos foi preso transportando aproximadamente sete quilos de cocaína diluída em produtos de beleza.

De acordo com a Polícia Federal, as investigações começaram ainda no Brasil, no Espírito Santo, no dia 3 de março, quando policiais tentavam identificar um homem que estaria conectado a traficantes internacionais.

Dias depois, sua identidade foi confirmada, porém, para a surpresa dos investigadores, o suspeito havia partido para o Peru.

Foto: Polícia Federal/Divulgação

Agentes da PF em Lima repassaram as informações às autoridades do Peru, com o intuito de que eles o localizassem e continuassem as ações para determinar o que o investigado estaria fazendo em solo peruano.

As autoridades peruanas conseguiram localizar o hotel onde ele estava hospedado, no entanto, receberam a informação de que ele já teria deixado o país, rumo a Bangkok, em um voo com escala rápida em Paris, França.

Em seguida, foram realizados novos contatos com a Polícia Real Tailandesa, que conseguiu fazer a abordagem do capixaba, ainda no aeroporto, quando ele desembarcava no país.

Os policiais encontraram a cocaína diluída em produtos de beleza que trazia na bagagem. O nome do suspeito não foi divulgado pela PF.

Segundo a PF, as investigações continuam para que se apure o envolvimento de outros brasileiros com o caso.

Pena de morte

Na Tailândia, o tráfico internacional de drogas pode ser punido com pena de morte.

Ainda neste ano, no dia 14 de fevereiro, outros três brasileiros foram presos em situação semelhante e podem igualmente enfrentar prisão perpétua, ou pena de morte na Tailândia.

Os brasileiros foram presos no mesmo aeroporto com 15 kg de cocaína escondidos em fundos falsos de suas malas.