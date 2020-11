Brasileiro é encontrado carbonizado em porta-malas de carro no Paraguai

PUBLICIDADE

No último domingo (15) o corpo de Paulo Rezende Vilela Neto, 36 anos, foi encontrado morto no porta-malas de um carro em Mariano Roque Alonso, no Paraguai. Ele cursava medicina no país e foi encontrado carbonizado.

Testemunhas acionaram as autoridades após escutarem gritos de socorro vindos de dentro de um carro em chamas. Ainda não se sabe quem são os suspeitos e quais foram as motivações do crime.

A família, entretanto, identificou o corpo apenas na última terça-feira (17). O futuro médico estava no sétimo semestre da faculdade e, para conseguir bancar seus estudos no país, trabalhava como motorista por aplicativo.