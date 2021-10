Boneco do Patrick, de Bob Esponja, entope tubulação de rua

Recentemente, uma embalagem de sabão também causou entupimento em uma tubulação de outro bairro

O personagem conhecido do desenho Bob Esponja, o Patrick Estrela, fez presença na tubulação de um bairro em Vila Velha, Espírito Santo. Um boneco de pelúcia do personagem entupiu uma tubulação no bairro Barramares. O caso fez com que o prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo, desabafasse no Twitter.

Na publicação, Borgo reclamou dos transtornos causados pela pelúcia. Ele fez questão de lembrar que, recentemente, uma embalagem de sabão também causou entupimento em uma tubulação de outro bairro.

“Primeiro, um galão de sabão líquido entupindo uma tubulação de rua em Alvorada. Agora, um boneco do Patrick (da turma do Bob Esponja) entupindo outra em Barramares. Nos dois casos, transtornos e alagamentos. E ainda me perguntam: prefeito, por que minha rua alaga?”, disse