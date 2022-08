Bombeiros retomam buscas por crianças e adolescentes que desapareceram no Rio Parnaíba

Os militares buscam três crianças, de 8, 9 e 11 anos, e dois adolescentes, de 13 e 16 anos, de uma mesma família

Pescadores encontraram nesta segunda-feira (29) o corpo de um dos cinco jovens que desapareceram no Rio Parnaíba em Nazária, a 30 km de Teresina, neste domingo (28). O Corpo de Bombeiros, que havia suspendido as buscas durante a noite devido à baixa visibilidade, retomou os trabalhos por volta das 8h nesta segunda.

Conforme moradores da região, o corpo de um deles foi achado no início da manhã desta segunda, por pescadores. Ainda não se sabe se os pescadores faziam buscas pelos garotos ou se encontraram no momento em que iam pescar.

O Corpo de Bombeiros Militar do Piauí informou que o grupo estava em um sítio quando um deles caiu na água e os demais entraram para tentar salvá-lo. Eles tiveram que voltar a Teresina durante a noite e, por volta das 6h, uma equipe se deslocou para a cidade para voltar a procurar os jovens.

Quem são as vítimas:

Marcos Vinicius Sales Santos, 8 anos

Eduarda Kemylly da Conceição Silva, 9 anos

Ana Ketlelly da Conceição Silva, 11 anos

Vitória Emanuelle Sales Santos, 13 anos

José da Cruz Alves, 16 anos



Segundo o tenente Ailton, do Comando de Socorro do CBM-PI, testemunhas relataram que seis crianças e adolescentes caíram no rio e que, de imediato, apenas um deles foi resgatado com vida.

“Parece que foi efeito dominó. Um caiu na água, o outro foi tentar [ajudar], e outro, e outro, e não conseguiram sair. Um pescador que ia passando ainda conseguiu regatar um deles”, informou.