Bombeiros resgatam tartaruga de armadilha em praia de SC

Apesar de ser uma espécie marinha, a tartaruga possui respiração pulmonar e necessita emergir à superfície para obter oxigênio

Bombeiros em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, salvaram uma tartaruga que estava à beira do afogamento. A operação de resgate, que ocorreu na manhã de domingo (14), foi iniciada após surfistas alertarem a equipe sobre a presença do animal enredado em uma rede de pesca entre as praias do Buraco e Central.

Ao retirarem a tartaruga da armadilha para devolvê-la ao mar, os bombeiros perceberam que ela estava com dificuldades para nadar, afundando em vez de flutuar.

Diante dessa situação crítica, os profissionais decidiram transportar a tartaruga até o quartel. A partir dali, entraram em contato com o Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) em Penha, na mesma região, onde especialistas em cuidados com aves e animais marinhos foram acionados para prestar assistência.