Bombeiros resgatam criança presa com a cabeça na janela

O incidente ocorreu na quarta-feira (21), por volta do meio-dia, quando os pais do menino solicitaram a ajuda dos bombeiros para libertar seu filho sem causar nenhum dano

Uma cena de aflição teve um final feliz quando o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) resgatou uma criança de 4 anos, que ficou com a cabeça presa na janela de sua casa, em Posse (GO). A mãe da criança, Ana Cinthia Pimentel, expressou sua gratidão nas redes sociais pelo sucesso do resgate.

A residência está localizada no setor Santa Luzia, próximo à policlínica da cidade. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o pequeno com a cabeça presa do lado de fora da grade da janela, incapaz de se libertar.

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Com habilidade e a utilização de uma ferramenta especial chamada corta frio, que permite cortar materiais sem a necessidade de calor, chama ou faíscas, os bombeiros conseguiram remover com segurança a criança presa. Após o resgate, o menino foi entregue aos seus aliviados pais sem sofrer nenhum ferimento.