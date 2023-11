Bombeiros resgatam criança dentro de máquina de lavar

Os militares precisaram tirar a tampa superior, desmontando parte da máquina de lavar, para conseguir salvar a criança, que saiu ilesa

Na última sexta-feira (24), agentes do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foram acionados para retirar uma criança do cesto de máquina de lavar da família, que mora em Cristalina, Entorno do Distrito Federal, e o caso veio à tona hoje.

O menino brincava de pique-esconde e resolveu entrar no eletrodoméstico para se esconder, mas depois não conseguiu sair. Parentes dele tentaram ajudar, sem sucesso, e precisaram chamar os bombeiros.

Os militares precisaram tirar a tampa superior, desmontando parte da máquina de lavar, para conseguir salvar a criança, que saiu ilesa.