Bombeiros resgatam boneco e comovem internautas

No domingo (23) os bombeiros José Custódio Farias, Pedro Fleith, Heveraldo Barbosa dos Santos e Valdecir Preusser estavam de plantão no Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville quando foram surpreendidos por uma ocorrência inusitada.

Por volta de 21h50 eles foram acionados para uma ocorrência de busca e salvamento de um boneco, Nico, melhor amigo de Sérgio da Silva, 49 anos. Ele tem deficiência intelectual causada por oxigenação cerebral insuficiente do parto e o desenvolvimento mental não passou dos seis anos.

O bebê de mentirinha faz parte da vida de Sergio há cerca de oito anos e é para onde vai grande parte do carinho do Sergio, principalmente após a morte do pai. Por essa razão, quando Nico caiu no telhado da garagem, no sábado (22), recuperá-lo era essencial. Durante 24 horas, a irmã dele, Cátia, tentou distraí-lo de todas as formas, mas nada, nem um domingo de pescarias, conseguiu acabar com o sofrimento do homem.

A despachadora da Central de Emergência, Jaqueline Gonçalves, compreendeu a situação e registrou a ocorrência para que uma equipe de bombeiros pudesse ajudar a família. Como o boneco estava num local sem acesso, a equipe laçou o boneco e foi içado pela equipe enquanto Sergio era distraído com passeios de carro pela família.

le chegou em casa assim que Nico voltou para o lar e emocionou os bombeiros quando pegou o bonequinho de volta nos braços. O Corpo de Bombeiros Voluntários postou a história nas redes sociais e ela já foi compartilhada mais de 1.100 vezes. Veja!

