Bombeiros fazem operação para resgatar 32 turistas de montanha em SP

A SSP-SP disse em nota que de manhã os bombeiros montaram uma equipe com agentes de Guaratinguetá e Lorena para localizar os viajantes

O Corpo de Bombeiros deslocou uma equipe nesta quarta-feira (5) para realizar o resgate de 32 turistas no Pico dos Marins, em Piquete (SP). O grupo acampava próximo ao cume da montanha quando uma chuva forte arrastou as barracas e outros equipamentos deles.

A SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) disse em nota à reportagem que de manhã os bombeiros montaram uma equipe com agentes de Guaratinguetá e Lorena para localizar os viajantes, que foram avistados às 10h.

O resgate se estendeu pela tarde e foi bem-sucedido. A equipe de remoção levou os turistas até o acampamento de base da trilha e checou por possíveis ferimentos. A SSP afirmou que não há feridos, e os viajantes foram encaminhados para suas cidades de origem.

O Pico dos Marins é o 26º mais alto do Brasil, localizado a mais de 2 mil metros acima do nível do mar. O grande paredão rochoso é um dos principais para quem pratica trekking no país.