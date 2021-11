Bombeiros da Austrália posam sem camisa com animais resgatados

Este ano, a novidade é que o Australian Firefighters Calendar está se unindo à Greater Good Charities para apoiar iniciativas de bem-estar animal nos EUA

Bombeiros da Austrália que posam em calendários há 29 anos, com animais e sem camisa, voltaram em 2021. Este ano, a novidade é que o Australian Firefighters Calendar está se unindo à Greater Good Charities para apoiar iniciativas de bem-estar animal nos EUA.

Os rendimentos são revertidos para a caridade. Para 2022, haverá seis edições diferentes da série de calendário internacionalmente popular, que apresenta bombeiros em poses quentes. E ainda tem um ensaio na praia, com trajes de banho.

As edições incluem o clássico calendário, com poses solos, e também com os bombeiros junto com animais – gatos, cães, cavalos, coalas e animais mistos, informou em nota enviada ao Só Notícia Boa o Australian Firefighters.

Os heróis se juntam a criaturas fofas, incluindo espécies nativas australianas. Finalmente, a novidade para 2022 é a edição de verão.

Como sempre, cada edição do Australian Firefighters Calendar doa seus rendimentos para instituições de caridade.

No passado, o apoio foi para organizações sem fins lucrativos australianas, mas como os calendários têm fãs em todo o mundo, este ano, a série está expandindo seus esforços de caridade.

O Australian Firefighters Calendar se associou à Greater Good Charities, nos Estados Unidos, para apoiar o programa Rescue Rebuild da Greater Good Charities , um esforço que ajuda animais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O programa Greater Good Charities ‘Rescue Rebuild é dedicado a renovar abrigos de animais, abrigos de violência doméstica e abrigos de desabrigados para que humanos e animais necessitados possam receber o melhor atendimento possível.

“The Greater Good Charities está tão empolgado com a parceria com o Australian Firefighters Calendar que há anos apoiamos seu trabalho por meio de nossos canais de mídia social. Este será o início de uma parceria duradoura em projetos de caridade em todo o os EUA “, disse Lesley McCave, diretor de parcerias da Greater Good Charities, em um comunicado.

“Os Estados Unidos têm apoiado muito o Calendário de Bombeiros Australianos há muitos anos. Estamos muito felizes por poder começar a doar para instituições de caridade sediadas nos Estados Unidos agora e no futuro. Ter parceria com uma organização dos Estados Unidos como muito respeitado como Greater Good Charities é a oportunidade que esperávamos “, acrescentou David Rodgers, diretor do Australian Firefighters Calendar. Com informações do SóNotíciaBoa